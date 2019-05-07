Власти Заполярья выделили 27 млн рублей на компенсации семьям погибших и пострадавших в "Шереметьево"

07.05.19 11:09

© РИА Новости. Алексей Куденко

7 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Мурманской области распорядилось выделить из регионального резервного фонда 27 млн рублей для выплат семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево" 5 мая, соответствующее постановление опубликовано в электронном бюллетене регионального кабинета.

27 млн рублей перечислены министерству социального развития региона для оказания единовременной материальной помощи. Семьи погибших пассажиров рейса авиакомпании "Аэрофлот" Superjet-100 получат 1 млн рублей за каждого погибшего. Пострадавшим выплатят по 500 тыс. рублей. Отчет о расходовании средств Минсоцразвития Мурманской области обязано предоставить до 1 декабря.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим пассажирам удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами аварии стал 41 из находившихся на борту 78 человек.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что среди погибших - 26 жителей Заполярья, включая двух детей. Позднее начальник пресс-службы администрации Мурманска Наталья Рихтер уточнила "Интерфаксу", что среди погибших 10 мурманчан.