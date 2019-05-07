Дождь пройдет перед парадом на Красной площади

07.05.19 11:33

© РИА Новости. Алексей Ширшов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Утром в День Победы над Москвой могут пройти осадки, не исключена грозовая деятельность и ветер, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень сложный прогноз. Фронтальный раздел будет проходить через область прогноза, поэтому любое незначительное изменение может оказать значительное влияние. Ситуация следующая: погода начинает заметно меняться сегодня ночью - начнется дождь, который усилится 8-го мая. Завтра дождливый и облачный день, гроза, ветер 13-18 м/с. Осадки продлятся всю ночь на 9-е мая", - сказал Р.Вильфанд агентству во вторник.

Метеорологи, по его словам, пока не до конца уверены в прогнозе, но наиболее вероятный сценарий такой: дожди в столице будут идти до 6 утра 9 мая, затем должны стихнуть. Однако некоторые прогностические модели говорят об осадках до 9 утра, что уже может совпасть по времени с парадом на Красной площади. Кроме того, московские метеорологи не исключают утреннюю грозу в День Победы - с порывами ветра до 13-18 м/с. Во второй половине дня в Москве будет преимущественно облачно с прояснениями.

Температура воздуха 8 и 9 мая в Московском регионе ночью составит +9...14 градусов, в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметок в +21...22 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что прогноз будет уточняться с учетом поступающей информации, и через сутки у специалистов будут более точные данные для конкретной точки - главной площади страны.

Собеседник агентства добавил, что в складывающихся условиях оказать значительное влияние на погоду может метеоавиация, заставив дожди пройти на подходах к Москве.

"Тут как раз тот случай, когда есть выраженный смысл (от использования авиации - ИФ): осадки можно существенно уменьшить", - сказал Р.Вильфанд.