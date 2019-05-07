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07.05.19 11:34

Прокуроры выявили 40 тыс. нарушений в сфере обращения с ТКО в регионах

© РИА Новости. Павел Львов
7 мая. Interfax-Russia.ru - Порядка 40 тыс. нарушений законодательства в сфере с обращениями с ТКО выявлено прокуратурой за полтора года в четырех федеральных округах, сообщил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

"За полтора года на территории четырех федеральных округов прокурорами выявлено 40 тыс. нарушений закона, внесено 2 тыс. протестов, 12 тыс. представлений, в суды предъявлено 2 тыс. исков. Казалось бы, результаты внушительны, однако несмотря на них, говорить о серьезном успехе просто не приходится", - сказал А.Буксман в Екатеринбурге во вторник на совещании, посвященном практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Дальневосточного, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Он добавил, что более 3 тыс. полигонов включено в государственный реестр четырех округов.

"Вместе с тем, в 13 регионах размещение ТКО нередко ведется на объектах, не внесенных в реестр", - уточнил А.Буксман.

По его словам, решение проблем обращения с ТКО является национальной задачей.

"Рост потребления товаров при отсутствии адекватной системы сортировки и переработки отходов закономерно привел к их накоплению в масштабах, сопоставимых с бедствием. Сегодня в стране накоплено свыше 30 млрд тонн отходов производства и потребления. При этом доля обезвреженных отходов в стране катастрофически низка и не превышает 50%", - сказал А.Буксман.

Он отметил, что проблема загрязнения почв и воздуха особенно остро стоит на Урале, в Сибири, Поволжье и Дальнем Востоке.

"Здесь за 2017 год образовалось более 5 млрд тонн отходов производства и потребления. То есть на каждого жителя, включая младенцев, приходится по 75 тонн", - пояснил первый замгенпрокурора РФ.

Как сообщалось, с 1 января в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.

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