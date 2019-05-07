Генералу Дрыманову предъявлено окончательное обвинение в коррупции

07.05.19 11:52

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

7 мая. Interfax-Russia.ru - Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника столичного главка Следственного комитета России (СКР), генерала Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взяток.

"Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции, оно осталось таким же, как и было. Также осталась прежней и позиция моего подзащитного, он не признает вину", - сообщил "Интерфаксу" адвокат генерала Марк Каверзин.

Следствие считает, что генерал получил 200 тыс. долларов за освобождение из следственного изолятора и смягчение обвинения подельнику криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Кроме того, заключивший сделку с правосудием бывший первый заместитель А.Дрыманова - Денис Никандров, арестованный в 2016 году по делу о получении взятки должностными лицами СКР за облегчение уголовного преследования А.Кочуйкова, рассказал следователям ФСБ, что в 2016 году передал начальнику 9 тыс. 850 евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

Как ожидается, в ближайшее время следствие предъявит окончательное обвинение другим фигурантам дела, после чего стороны приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Вместе с А.Дрымановым по делу также проходят его бывший заместитель Денис Никандров, экс-руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко, а также экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Трое последних в 2018 году уже осуждены за коррупцию. По данным гособвинителя, указанные лица действовали в составе организованной группы, общая сумма взятки составила $1 млн.

А.Дрыманов был задержан и арестован в середине июля 2018 года по обвинению в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного (п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ). С санкции Лефортовского суда он заключен под стражу.

А.Дрыманов заявлял, что вину не признает и "готов к процессуальному сражению".