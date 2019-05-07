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Мэрия Перми обсудит с велосипедистами перспективы развития велодорожек в городе

© РИА Новости. Алексей Филиппов
7 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр Перми Дмитрий Самойлов поручил обсудить перспективную схему организации велоинфраструктуры в городе с любителями велоспорта, сообщается на сайте администрации Перми.

Для этого под председательством замглавы администрации Людмилы Гаджиевой будет собрана рабочая группа, куда войдут представители Госавтоинспекции, департамента дорог и транспорта, комитета по спорту, департамента культуры и велосообщества.

В понедельник председатель комитета по физической культуры и спорта администрации Перми Сергей Сапегин встретился с представителями крупного пермского сообщества любителей велоспорта "ВелоПермь". В ходе встречи спортсмены озвучили свои пожелания по развитию велоинфраструктуры в городе. В частности, в настоящее время с велоактивистами обсуждаются варианты организации движения на велосипедах на набережной.

Отмечается, что в настоящее время существующая дорожная инфраструктура не везде позволяет обустроить велодорожки.

"Многие выделенные велодорожки сегодня - это мера временная. Полноценное их обустройство предусматривается при реконструкции улиц, либо реконструкции их участков. В таком случае дорожки отделяются от пешеходного движения, понижаются бордюры для удобства поездки, а также устанавливаются соответствующие знаки и наносится специальная разметка", - говорится в сообщении.

Проектами предусмотрена организация таких дорожек на улицах Героев Хасана, Революции и Карпинского.

Кроме того, в этом году будет оборудована новая двусторонняя велодорожка на улице Крупской. Она будет сделана с правой стороны улицы на участке от улицы Уральской до площади Дружбы. Также в планах организовать велодорожку в парке культуры и отдыха Балатово.

В настоящее время существующие велодорожки приводятся в нормативное состояние: устанавливаются дорожные знаки в соответствии с действующими ГОСТами, устраняются барьеры - бордюры и рекламные конструкции.

Как сообщалось со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, в начале мая дорожные знаки "Пешеходная дорожка", запрещающие движение велосипедистов, были установлены со всех заездов на набережную Перми.

Активисты велодвижения создали петицию, в которой попросили городские власти и руководство пермской Госавтоинспекции рассмотреть возможность оборудования набережной выделенными велодорожками или полностью отменить запрет.

Также активисты попросили привлекать к обсуждению проектов, касающихся велосипедной инфраструктуры города, активистов велодвижения, а не принимать решения в одностороннем порядке.

Впервые набережная Перми была оформлена в 1960-е годы на месте бывших портовых складов. Тогда железобетонными плитами были выложены 4 км побережья реки Камы. В настоящие время прогулочная улица вдоль берега протянулась от Коммунального моста до Речного вокзала, близ которого установлен туристический символ города - арт-объект "Счастье не за горами". Осенью 2016 года набережная открылась после реконструкции, начатой в 2014 году.

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