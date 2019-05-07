Международный мотокросс пройдет в Калужской области впервые с 2012 года

07.05.19 11:54

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 мая. Interfax-Russia.ru - Гонщики из России, Англии, Эстонии и Латвии примут участие в международном фестивале по мотокроссу на кубок Калужской области, сообщило агентство регионального развития.

"Ведутся переговоры с гонщиками из Финляндии, Польши, Белоруссии", - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут 1 июня на мототрассе в городе Кондрово. В последний раз состязания там прошли в 2012 году.

Трасса считается второй по величине в Европе. Она расположена на участке в 20 га, вмешает до 60 тысяч зрителей. При этом ландшафт имеет форму амфитеатра, это позволяет видеть сверху всю трассу полностью.