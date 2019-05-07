Доцент Томского политеха получил реальный срок за 36 эпизодов взяточничества

07.05.19 11:55

© РИА Новости. Виталий Тимкив

Interfax-Russia.ru - Октябрьский районный суд Томска признал виновным в получении взяток доцента Томского политехнического университета (ТПУ) и приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу 1 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

"Подсудимый с марта 2015 по апрель 2017 года 36 раз получил от студентов через посредника взятки в размере от 8 тыс. рублей до 22 тыс. рублей за проставление экзаменационных оценок без фактической сдачи экзаменов. Общая сумма взяток составила более 500 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.

По материалам регионального управления ФСБ следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя), полиция выявила дополнительные эпизоды преступной деятельности.