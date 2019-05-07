Вице-спикер Брянской облдумы приговорен к 7 годам колонии строгого режима за взятки

07.05.19 11:56

© РИА Новости. Виталий Белоусов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Советский районный суд Брянска во вторник вынес приговор заместителю председателя Брянской областной думы Юрию Гапеенко по обвинению в получении взятки.

Пресс-служба райсуда сообщает, что подсудимый признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 9,6 млн рублей - 40-кратной суммы взятки. Также его на 10 лет лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Установлено, что Ю.Гапеенко с мая по июль 2018 года получил незаконное денежное вознаграждение за оказание покровительства трем коммерческим организациям, работающим в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в размере 240 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Приговор пока не вступил в силу.

По информации местных СМИ, Ю.Гапеенко свою вину не признал.

Ю.Гапеенко был задержан в июле прошлого года и с тех пор находился в заключении. С 2007 по 2016 годы он руководил брянским отделением партия "Единая Россия".