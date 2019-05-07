Власти утвердили правила субсидирования туроператоров за привлечение интуристов в Россию

07.05.19 12:02

© РИА Новости. Нина Зотина

7 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство утвердило правило предоставления субсидий из федерального бюджета российским туроператорам, обеспечивающим привлечение в страну иностранных туристов.

"Утвердить правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших РФ иностранных туристов", - говорится в постановлении, подписанном премьером Дмитрием Медведевым 30 апреля и опубликованном во вторник на портале правовой информации.

"Субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, сведения о которых содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, которые подали заявку на предоставление субсидии и привлекли в РФ иностранных туристов из Германии, Израиля, США, Франции, Италии, Великобритании и Северной Ирландии, Кореи, Испании, Японии и Индии", - следует из текста документа.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Ростуризма как получателя средств бюджета. Субсидии должны возместить часть затрат туроператоров на размещение иностранного туриста в транспортном средстве и гостинице.

"Размер субсидии определяется исходя из количества иностранных туристов из целевых стран, посетивших РФ в течение отчетного периода, а также уточняющих коэффициентов. При этом предельный размер субсидии за прирост иностранных туристов из одной целевой страны не может превышать 5 млн рублей. Базовый размер субсидии за одного туриста устанавливается в 1200 рублей и подлежит увеличению при условии применения уточняющих коэффициентов", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что на субсидии туроператорам по внутреннему и въездному туризму государство выделит в 2019-2021 гг. годах почти 3,1 млрд рублей. На развитие въездного туризма из этой суммы планируется потратить 2,46 млрд рублей.

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