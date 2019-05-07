Суд 27 мая рассмотрит иск об аренде земли для китайского завода по розливу воды на Байкале

07.05.19 12:17

© РИА Новости. Владимир Смирнов

Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Иркутской области назначил на 27 мая судебные разбирательства по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, требующей признать недействительным договор аренды земельного участка под строительство китайского завода по розливу воды ООО "Аквасиб" на берегу Байкала.

Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда, во вторник арбитраж на первом заседании по делу заслушал позицию надзорного ведомства и отзыв на исковое заявление ответчика.

Прокуратура настаивает, что земельный участок в Култукском муниципальном образовании на берегу Байкала был предоставлен "Аквасибу" в 2016 году незаконно - без проведения торгов. Кроме этого, как считает ведомство, участок был выделен не по целевому назначению: инициатор проекта подал в администрацию документы, не указав, что участок необходим для водоснабжения.

В ответ на этот представитель "Аквасиба" заявил, что на участке расположен водовод, который является не линейным объектом капстроительства, а лишь частью обеспечивающей инфраструктуры завода по розливу воды (сам завод расположен на других участках, к которым прокуратура не имеет претензий - ИФ).

Ранее сообщалось, что прокуратура в марте подала в арбитражный суд иск о признании недействительным договора аренды земельного участка ООО "Аквасиб" в пределах Култука.

Кировский районный суд Иркутска по иску природоохранной прокуратуры в марте признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство на берегу Байкала завода по розливу воды ООО "АкваСиб".

По мнению надзорного ведомства, при подготовке документов, в частности оценки воздействия на окружающую среду, эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 видов уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры также были связаны с близким размещением завода к кромке воды и с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.

В конце апреля инвестор подал апелляцию на решение Кировского райсуда Иркутска.

По данным инвестора, первая очередь завода по розливу воды в Култуке будет введена в строй в конце 2019 года, в следующие два года он выйдет на проектную мощность. К 2022 году объем производства должен составить 154,8 тыс. кубометров воды в год. Общий объем инвестиций в строительство составит 1,5 млрд рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным собственником ООО "АкваСиб" является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в провинции Хэйлунцзян (Китай). ООО "АкваСиб" зарегистрировано в Иркутске в августе 2012 года.