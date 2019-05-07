Четырехкилометровая набережная соединит Центральный и Кировский районы Волгограда

07.05.19 12:45

© РИА Новости. Алексей Филиппов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Новый четырехкилометровый участок набережной, который объединит четыре района, построят в Волгограде, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочего совещания во вторник.

"Серьезное развитие Волгоград получит тогда, когда мы активно продолжим работу по берегоукреплению правого берега Волги с проектированием продолжения нулевой продольной дороги как в сторону Кировского, так и в сторону Тракторозаводского районов. Это очень амбициозный проект, но сегодня мы начинаем его реализовывать. Мы должны проделать огромную работу, которая потребует системного взаимодействия со всеми структурами", - сказал А.Бочаров.

Прогнозная стоимость строительно-монтажных работ составляет 4 млрд рублей. Планируется, что работы начнутся в 2021 году. Новый участок набережной соединит центральную набережную Волгограда с набережной имени Владимира Высоцкого в Кировском районе. Строительство объекта позволит повысить инвестиционную привлекательность прибрежных территорий Волгограда.

Проект будет осуществляться поэтапно. В рамках первого этапа будет возведен участок набережной в Ворошиловском районе города (300 метров). Второй этап предполагает выполнение строительных работ в микрорайоне Тулака в Советском районе (400 метров). Третий участок будет параллельно улице Электролесовской в Советском районе (1,7 км). И четвертый этап объединит улицу Автомобилистов с набережной имени Владимира Высоцкого (1,6 км).

Еще 550 метров составит протяженность нового участка берегоукрепления, который даст мощный импульс для развития прибрежной зоны в Центральном районе. Общая стоимость возведения составит 922 млн рублей. Работы в границах улиц имени маршала Чуйкова и Химической начнутся уже в этом году, а завершатся к 2021.

Следующим этапом станет продолжение работ по берегоукреплению в сторону Тракторозаводского района: для этого решается вопрос по передаче земельного участка в государственную собственность в рамках действующего законодательства.

"Когда в 2015 году мы приступали к работам по берегоукреплению в Центральном районе, никто не верил, что все удастся сделать: тогда тоже были проблемы с землей, с правоустанавливающими документами, но шаг за шагом мы решили эти задачи. Сегодня мы закладываем основу для развития Волгограда на столетие вперед. Принятие дополнительных решений по берегоукреплению дает возможность не только продлить рокадную дорогу, но и ввести в оборот ранее не используемые земли, создать вдоль Волги новую инфраструктуру", - подчеркнул А.Бочаров.

Продолжение работ по берегоукреплению - одно из приоритетных проектов развития Волгоградской области, обозначенных губернатором. С 2015 года в регионе построены четыре берегоукрепительных сооружения в Волгограде, Николаевске, Дубовке и районном поселке Светлый Яр. Создание укрепительных сооружений протяженностью 2,9 км в Волгограде позволило снизить нагрузку на окружающую среду и решить задачу по освоению ранее не использованной земли - построить вдоль Волги рокадную дорогу, стадион "Волгоград Арена", приступить к реконструкции центральной набережной, подойти к созданию обновленного общественного пространства вдоль Волги. Работы такого масштаба в городе-миллионнике не проводились с прошлого века.