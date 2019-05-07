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07.05.19 12:56
Продажа алкоголя будет запрещена 9 мая в центральной части Тулы
По словам собеседника агентства, розничная продажа алкоголя (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) будет приостановлена 9 мая во всех магазинах города, расположенных в радиусе одного километра от площади Ленина, где состоятся основные праздничные мероприятия.
Основные торжества 9 мая пройдут на площади Ленина, Площади Победы возле памятника защитникам города, в центральном парке и на Казанской набережной.
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