Продажа алкоголя будет запрещена 9 мая в центральной части Тулы

07.05.19 12:56

© РИА Новости. Варвара Гертье

7 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Тулы запретят продажу алкогольной продукции во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в городской администрации.

По словам собеседника агентства, розничная продажа алкоголя (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) будет приостановлена 9 мая во всех магазинах города, расположенных в радиусе одного километра от площади Ленина, где состоятся основные праздничные мероприятия.

Основные торжества 9 мая пройдут на площади Ленина, Площади Победы возле памятника защитникам города, в центральном парке и на Казанской набережной.