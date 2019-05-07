Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае после попытки вывезти в Казахстан льва, тигров и медведей с медвежатами

07.05.19 12:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru - Более 40 редких животных пытались вывезти в Казахстан через границу с Алтайским краем, сообщает во вторник пресс-центр пограничного управления ФСБ РФ по региону.

"В автомобильном пункте пропуска "Веселоярск" сотрудниками пограничного управления в грузовых автомобилях, следующих в Казахстан, выявлены перевозимые без разрешительных документов более 40 особей животных и птиц. Через границу пытались незаконно перевезти африканского льва, амурских тигров (являются особо ценными животными), пуму, гималайских и бурых медведей с медвежатами, и еще ряд животных, вывоз которых без разрешения запрещен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы проверки и груз переданы сотрудникам Алтайской таможни. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное перемещение через государственную границу особо ценных диких животных).