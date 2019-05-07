Легендарная "Катюша" возглавит парад Победы в Севастополе

07.05.19 13:05

© РИА Новости. Сергей Аверин

7 мая. Interfax-Russia.ru - Генеральная репетиция парада Победы прошла в Севастополе, отработан хронометраж, проведен смотр парадных расчетов, оценена их слаженность, сообщила пресс-служба Черноморского флота во вторник.

"В механизированной части тренировки парада задействовали порядка 70 единиц боевой техники береговых войск и армейского корпуса, входящего в состав Черноморского флота, а также образцы вооружения армии ВВС и ПВО Южного военного округа", - говорится в пресс-релизе.

Возглавила историческую механизированную колонну парада "Катюша" - пусковая установка БМ-13. За ней своим ходом прошли танки Т-34, ИС-2 и самоходная артиллерийская установка СУ-76. "Техника в преддверии Дня Победы восстановлена и поставлена на ход специалистами ремонтных подразделений Черноморского флота", - отмечает штаб ЧФ.

Всего к завершающему этапу подготовки празднования 9 мая в городах-героях Севастополе, Керчи, Новороссийске и столице республики Крым - Симферополе привлекли около пяти тысяч военнослужащих Черноморского флота, соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа, представителей Росгвардии и МЧС, а также кадетов и юнармейцев.

В механизированной части генеральной репетиции парадов задействовали порядка 150 единиц техники.