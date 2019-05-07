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По уголовному делу о загрязнении нефти в "Дружбе" задержаны 4 человека

© РИА Новости. Егор Еремов
7 мая. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства во вторник.

"По итогам проверки найден источник загрязнения - это узел учета "Лопатино" в Самарской области. Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений", - доложил А.Новак премьер-министру Дмитрию Медведеву.

"Материалы проверки в настоящее время переданы в Генеральную прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий ФСБ РФ и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2 УК РФ. Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО", - отметил глава Минэнерго.

А.Новак добавил, что ситуация с поставками некондиционной нефти в нефтепровод "Дружба" будет нормализована в первой половине мая путем очистки по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений.

"Что касается нормализации ситуации, мы ожидаем в первой половине мая, продолжается работа. Нормализация подразумевает расчистку по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений", - сказал он.

"На текущий момент, 4 мая с опережением плана на два дня кондиционная нефть поступила на Мозырский НПЗ (Беларусь), 6 мая началась прокачка кондиционной нефти в сторону узла учета "Броды" для поставок европейским потребителям. В ближайшее время ожидаем согласования на прокачку кондиционной нефти в сторону Польши. Также продолжается прокачка кондиционной нефти в сторону порта Усть-Луга, и ожидаем ее поступление в порт утром 8 мая", - доложил министр.

Как сообщили "Интерфаксу" в Самарском районном суде, четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" заключены под стражу на два месяца.

"Судом 2 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баландина Сергея Владимировича, Балабай Светланы Николаевны, Хуснутдинова Рустама Юнусовича и Жоголева Владимира Александровича на срок до 29 июня", - сообщили в суде.

Всем им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.215.3 УК РФ (Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору).

В суде уточнили, что трое из арестованных уже обжаловали свои аресты.

Согласно базе данных СПАРК-Интерфакса, С.Балабай является гендиректором ООО "Нефтеперевалка", а В.Жоголев гендиректором ООО "Петронефть Актив".

Вечером 19 апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти" (MOEX: TRNF), загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ была создана комиссия по расследованию ситуации.

В "Белнефтехиме" сообщали, что на территории республики скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем некачественной нефти, который находился в нефтепроводах на территории России, Белоруссии, Польши и Украины оценивался концерном в 5 млн тонн.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая после того, как 30 апреля Белоруссия полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба".

По прогнозу "Гомельтранснефть Дружба", возобновление транзита российской нефти по территории Белоруссии в Европу с загрузкой на уровне 60-65% ожидается 10-11 мая.

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