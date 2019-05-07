Ветераны Великой Отечественной войны получили повышенные пенсии

07.05.19 13:34

© РИА Новости. Евгения Новоженина

7 мая. Interfax-Russia.ru - Российское военное ведомство в преддверии Дня Победы обеспечило выплату повышенных пенсий ветеранам, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Выплата повышенных пенсий военным пенсионерам - участникам Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, проходивших службу в действующей армии, в повышенном размере произведена впервые за май 2019 года. Теперь данная категория ветеранов Великой Отечественной войны будет ежемесячно получать пенсию в увеличенном размере", - цитирует Т.Шевцову пресс-служба Минобороны РФ.

По словам замминистра, "повышение коснулось около 10 тысяч человек, которые в среднем получили на девять с половиной тысяч рублей больше".

Эти выплаты осуществляются в соответствии с федеральным законом от 30 апреля 2019 года №66-ФЗ.