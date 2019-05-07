|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.05.19 13:41
В Самаре провели мини-парады для ветеранов, которые не смогут прийти на Парад Победы
"Участникам Великой Отечественной войны уже под 100 лет, их осталось очень мало, многие из них не смогут прийти на парад по состоянию здоровья. Мы решили исправить эту ситуацию, и хотя бы на нескольких улицах устроить торжественные шествия, своего рода - минипарады, чтобы создать для них праздничную атмосферу" -сказал командующий 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Колотовкин, слова которого приводятся в сообщении.
Участники парадных расчетов после генеральной репетиции на площади Куйбышева посетили соседние улицы и дворы, где под музыку военного оркестра спели у окон ветеранов песни "День Победы", "Мы - армия народа" и "Победа", вручили участникам войны цветы и подарки, а также прошли перед ними торжественным маршем.
"Думаю, что в следующем году к нашему начинанию присоединятся тысячи юнармейцев по всей России", - подчеркнул А.Колотовкин.
|
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Самолет Superjet жестко приземлился в "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек. Эксперты считают, что причиной ЧП мог стать непрофессионализм экипажа или погодные условия.
.
Interfax-Russia.ru – Зрители усомнились в итогах 6 сезона шоу "Голос. Дети". Первый канал проверит итоги голосования.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket