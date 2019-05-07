В Самаре провели мини-парады для ветеранов, которые не смогут прийти на Парад Победы

07.05.19 13:41

© РИА Новости. Юрий Стрелец

7 мая.Interfax-Russia.ru - Военнослужащие и юнармейцы в Самаре впервые в России провели мини-парады для участников Великой отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогут посетить праздничные мероприятия 9 мая на центральной площади города, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Участникам Великой Отечественной войны уже под 100 лет, их осталось очень мало, многие из них не смогут прийти на парад по состоянию здоровья. Мы решили исправить эту ситуацию, и хотя бы на нескольких улицах устроить торжественные шествия, своего рода - минипарады, чтобы создать для них праздничную атмосферу" -сказал командующий 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Колотовкин, слова которого приводятся в сообщении.

Участники парадных расчетов после генеральной репетиции на площади Куйбышева посетили соседние улицы и дворы, где под музыку военного оркестра спели у окон ветеранов песни "День Победы", "Мы - армия народа" и "Победа", вручили участникам войны цветы и подарки, а также прошли перед ними торжественным маршем.

"Думаю, что в следующем году к нашему начинанию присоединятся тысячи юнармейцев по всей России", - подчеркнул А.Колотовкин.