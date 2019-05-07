Башкирия ввела режим ЧС на большей части территории из-за гибели озимых

07.05.19 13:47

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью озимой пшеницы в 42 муниципалитетах из 54, соответствующее распоряжение размещено на портале официальной правовой информации региона.

"... в связи с заморозками и массовым поражением растений болезнями на отдельных территориях республики в апреле 2019 года, гибелью посевов сельскохозяйственных культур (озимых) в результате воздействия резких перепадов температур (высоких и низких) (...) ввести режим чрезвычайной ситуации на территориях муниципальных районов (...) республики", - говорится в документе.

Режим введен на период с 29 апреля по 19 мая 2019 года.

Согласно нормативному акту, администрациям пострадавших муниципалитетов рекомендовано "принять исчерпывающие меры по смягчению последствий вымерзания и массового поражения растений болезнями; до 30 мая 2019 года представить в министерство сельского хозяйства республики документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур (озимых) и затраты на их выращивание до момента гибели".

Причиной гибели озимых посевов стали грибковые инфекции (снежная плесень) на фоне "мягких условий перезимовки озимых, высокой температуры в начале апреля до "плюс" 20 градусов и ночные заморозки до "минус" 12 градусов во второй половине апреля".

По предварительным данным, в республике планируется пересеять 170 тыс. га посевной площади. Потери урожая прогнозируются в объеме 510 тыс. тонн зерна на сумму 6 млрд рублей.