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07.05.19 13:49

Более сотни артиллерийских снарядов времен войны нашли под Курском

© РИА Новости. Максим Богодвид
7 мая. Interfax-Russia.ru - Курские спасатели изъяли 134 артиллерийских снаряда калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области во вторник.

Боеприпасы были обнаружены местными жителями в городе Щигры на улице Репина. На место были направлены группа спецработ аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В настоящее время все артиллерийские снаряды вывезены на полигон "Постоялые дворы" для уничтожения.

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