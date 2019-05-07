Более сотни артиллерийских снарядов времен войны нашли под Курском

07.05.19 13:49

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 мая. Interfax-Russia.ru - Курские спасатели изъяли 134 артиллерийских снаряда калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области во вторник.

Боеприпасы были обнаружены местными жителями в городе Щигры на улице Репина. На место были направлены группа спецработ аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В настоящее время все артиллерийские снаряды вывезены на полигон "Постоялые дворы" для уничтожения.