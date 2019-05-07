Затраты на посевную в Татарстане оцениваются в 25 млрд руб

07.05.19 13:51

© РИА Новости. Сергей Венявский

7 мая. Interfax-Russia.ru - Стоимость весенних полевых работ в Татарстане оценивается в 25 млрд рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов на пресс-конференции в Казани во вторник.

В том числе бюджетная поддержка на посевную, как ожидается, составит 6,2 млрд рублей субсидий, 85% из которых уже получены хозяйствами. Значительную часть составят кредитные ресурсы - около 11 млрд рублей.

"Задача поставлена к 10 мая максимально основные весенние полевые работы и посев завершить", - сказал М.Ахметов.

По словам министра, под яровой сев отведено 1,7 млн га, из них под зерновые и зернобобовые - 1,5 млн га. На сегодня засеяно более половины площадей - 900 тыс. га.

"Озимые культуры нынче нам создадут определенные дополнительные затраты", - отметил М.Ахметов.

Он напомнил, что погодные условия привели к гибели части озимых, основной причиной стала осенняя засуха. В целом озимые погибли на площади 150 тыс. га из посеянных 560 тыс. га.

Министр напомнил, что в связи с гибелью озимых в Татарстане со 2 мая введен режим чрезвычайной ситуации. "Это для мобилизации самих сельхозтоваропроизводителей, ведомств и учреждений, причастных к этой задаче, муниципальных районов. Идет инвентаризация озимых полей (. . .) Мы в определенной степени, конечно, рассчитываем и на определенную поддержку в части возмещения понесенных затрат хотя бы на прошлогодний посев - затрат на семена, дизтопливо - это порядка 1,5 млрд рублей".

По его словам, на пересев полей, где погибли озимые, потребуется сопоставимая сумма.