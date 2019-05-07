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07.05.19 13:54
Поезда "Аллегро" 3 августа не будут курсировать между Петербургом и Хельсинки из-за ремонта путей
Отмена связана с ремонтными работами на инфраструктуре железных дорог Финляндии.
Как сообщалось ранее, в связи с ремонтными работами также отменены все скоростные поезда "Аллегро" отправлением 22 июня, как из Санкт-Петербурга, так и из Хельсинки.
При этом с 10 по 20 июня 2019 года из-за ремонтных работ на пути следования поезд будет отправляться на пять минут раньше с Финляндского вокзала.
"Аллегро" курсирует между Санкт-Петербургом и Хельсинки с декабря 2010 года. Поезд является совместным проектом "Российских железных дорог" и финского государственного железнодорожного концерна VR Group.
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