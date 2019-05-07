Поезда "Аллегро" 3 августа не будут курсировать между Петербургом и Хельсинки из-за ремонта путей

07.05.19 13:54

© РИА Новости. Игорь Самойлов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Скоростной поезд "Аллегро" не будет курсировать между Петербургом и Хельсинки (Финляндия) 3 августа 2019 года из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

Отмена связана с ремонтными работами на инфраструктуре железных дорог Финляндии.

Как сообщалось ранее, в связи с ремонтными работами также отменены все скоростные поезда "Аллегро" отправлением 22 июня, как из Санкт-Петербурга, так и из Хельсинки.

При этом с 10 по 20 июня 2019 года из-за ремонтных работ на пути следования поезд будет отправляться на пять минут раньше с Финляндского вокзала.

"Аллегро" курсирует между Санкт-Петербургом и Хельсинки с декабря 2010 года. Поезд является совместным проектом "Российских железных дорог" и финского государственного железнодорожного концерна VR Group.