"Моржи" в Тюмени отметят День Победы заплывом по Туре

07.05.19 13:58

© РИА Новости. Павел Львов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Заплыв "моржей" по реке Тура в честь Дня Победы пройдет 9 мая в Тюмени, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" во вторник председатель клуба закаливания и зимнего плавания "Кристалл" Сергей Сидоров.

"В заплыве - он пройдет в районе Моста влюбленных - примут участие "моржи" из городских клубов закаливания", - сказал С.Сидоров.

Он также добавил, что новичкам предстоит проплыть по реке дистанцию в 50 метров, опытным спортсменам - 150 метров.

По данным городского департамента по спорту и молодежной политике, в оргкомитет мероприятия поступило около 100 заявок от "моржей", решивших принять участие в заплыве.

Температура воды в Туре - около плюс 12 градусов. По прогнозам синоптиков, 9 мая в Тюмени будет аномально жарко - воздух прогреется до 28 градусов тепла.