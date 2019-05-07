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07.05.19 13:58
"Моржи" в Тюмени отметят День Победы заплывом по Туре
"В заплыве - он пройдет в районе Моста влюбленных - примут участие "моржи" из городских клубов закаливания", - сказал С.Сидоров.
Он также добавил, что новичкам предстоит проплыть по реке дистанцию в 50 метров, опытным спортсменам - 150 метров.
По данным городского департамента по спорту и молодежной политике, в оргкомитет мероприятия поступило около 100 заявок от "моржей", решивших принять участие в заплыве.
Температура воды в Туре - около плюс 12 градусов. По прогнозам синоптиков, 9 мая в Тюмени будет аномально жарко - воздух прогреется до 28 градусов тепла.
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