Аномальную жару до плюс 30 градусов прогнозируют синоптики в ближайшие дни на Урале

07.05.19 14:05

© РИА Новости. Алехандро Мартинез Велез

7 мая. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду в ближайшие дни на Урале.

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что 7-9 мая ожидается "аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более" на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей.

Так, в Свердловской области днем во вторник температура будет подниматься до плюс 26-28 градусов. В среду и четверг в регионе ожидается плюс 20-24 градуса.

В Челябинской области, по данным Гидрометцентра, в ближайшую неделю температура воздуха составит плюс 26-30 градусов.

По данным сайта Курганского гидрометцентра, температура воздуха в Кургане во вторник составит плюс 28 градусов. В среду ожидается до плюс 30 градусов.

Кроме того, синоптики прогнозируют жаркую погоду и в Тюменской области, где во вторник будет плюс 28 градусов. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 8 мая в регионе прогнозируется 29-градусная жара.