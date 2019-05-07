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07.05.19 14:05
Аномальную жару до плюс 30 градусов прогнозируют синоптики в ближайшие дни на Урале
На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что 7-9 мая ожидается "аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более" на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей.
Так, в Свердловской области днем во вторник температура будет подниматься до плюс 26-28 градусов. В среду и четверг в регионе ожидается плюс 20-24 градуса.
В Челябинской области, по данным Гидрометцентра, в ближайшую неделю температура воздуха составит плюс 26-30 градусов.
По данным сайта Курганского гидрометцентра, температура воздуха в Кургане во вторник составит плюс 28 градусов. В среду ожидается до плюс 30 градусов.
Кроме того, синоптики прогнозируют жаркую погоду и в Тюменской области, где во вторник будет плюс 28 градусов. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 8 мая в регионе прогнозируется 29-градусная жара.
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