Более 100 млн руб. направят в 2019 г. на благоустройство малых городов в Тульской области

07.05.19 14:08

© РИА Новости. Илья Питалев

7 мая. Interfax-Russia.ru - Тульская область в 2019 году направит 114 млн рублей на благоустройство общественных пространств в малых городах и исторических поселениях, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Средства выделены по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

"Тульская область подала заявки для реализации трех региональных проектов - "Сердце Ефремова" - концепция благоустройства центра, "Город - театр" - концепция развития территории набережной Богородицка" и "Красная площадь" - проект благоустройства исторического центра города Венева", - отметили в пресс-службе.

Конкурс проводится второй раз в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" для поддержки проектов по созданию привлекательных городских пространств в малых городах и исторических поселениях с численностью жителей до 100 тыс. человек. В нынешнем году на конкурс поступило 330 заявок из 77 регионов.

Ранее сообщалось, что Тульская область в 2019 году выделит около 800 млн рублей на работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Всего планируется благоустроить 30 общественных пространств и 320 дворовых территорий.