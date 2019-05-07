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07.05.19 14:09
Нового мэра Липецка изберут 11 июня
"В состав комиссии вошли 12 человек - пять депутатов от различных фракций, а также один общественник, назначенные на сессии, еще шесть человек - представители администрации региона. Председателем комиссии избран вице-губернатор Александр Костомаров", - рассказала собеседница агентства.
Члены комиссии определили, что прием документов от соискателей на должность главы Липецка будет вестись ежедневно с 7 по 30 мая 2019 года.
Следующее заседание комиссии пройдет 31 мая, а 5 июня состоится второй этап - конкурсное испытание. Именно тогда кандидаты представят свою концепцию социально-экономического развития Липецка на пятилетний период. Авторы двух лучших программ станут кандидатами на должность главы Липецка.
"Внеочередную сессию, на которой состоятся выборы мэра депутатами и его вступление в должность, планируется провести 11 июня", - добавила Т. Сухарева.
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