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07.05.19 14:09

Нового мэра Липецка изберут 11 июня

© РИА Новости. Алексей Дружинин
7 мая. Interfax-Russia.ru - Первое заседание комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Липецка состоялось во вторник в Липецком горсовете, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы городского парламента Татьяна Сухарева.

"В состав комиссии вошли 12 человек - пять депутатов от различных фракций, а также один общественник, назначенные на сессии, еще шесть человек - представители администрации региона. Председателем комиссии избран вице-губернатор Александр Костомаров", - рассказала собеседница агентства.

Члены комиссии определили, что прием документов от соискателей на должность главы Липецка будет вестись ежедневно с 7 по 30 мая 2019 года.

Следующее заседание комиссии пройдет 31 мая, а 5 июня состоится второй этап - конкурсное испытание. Именно тогда кандидаты представят свою концепцию социально-экономического развития Липецка на пятилетний период. Авторы двух лучших программ станут кандидатами на должность главы Липецка.

"Внеочередную сессию, на которой состоятся выборы мэра депутатами и его вступление в должность, планируется провести 11 июня", - добавила Т. Сухарева.

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