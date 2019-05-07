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07.05.19 14:14
Полевые кухни развернут по маршруту "Бессмертного полка" в Москве
"На пути следования колонн развернут 23 точки питания в составе 58 полевых кухонь. Будет обеспечена раздача бутылок питьевой воды", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что для участников акции заготовлено 4,6 тонн крупы, 1,75 тонн тушенки, 58 кг чая.
Шествие "Бессмертного полка" по Красной площади - центральное общественное событие 9 мая. В акции примут участи сотни тысяч москвичей с портретами своих родных и близких - участников Великой Отечественной войны, напомнили в мэрии.
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