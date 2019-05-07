Туман стал причиной массовой гибели перелетных птиц на Куршской косе

07.05.19 14:22

© РИА Новости. Игорь Зарембо

7 мая. Interfax-Russia.ru - Погодные условия стали причиной массовой гибели перелетных птиц, выброшенных морем на берег в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области в конце апреля, сообщает пресс-служба учреждения.

"27 апреля был сильный туман, в это время шла массовая ночная миграция певчих дроздов над Балтикой. В туманную погоду птицы теряют ориентацию в пространстве, гибнут и падают в воду. 2 мая сильным западным ветром останки дроздов выбросило на морское побережье Куршской косы", - говорится в релизе.

В сообщении отмечается, что старший научный сотрудник биостанции "Рыбачий" Анатолий Шаповал наблюдает за этим явлением уже 30 лет. На этот раз на пляже косы протяжённостью 2 км в районе поселка Рыбачий им было собрано несколько сотен останков певчих дроздов и немного зарянок. Эти пернатые в ходе миграции гибнут ежегодно, но не в таких масштабах. Нередко из-за другой розы ветров их останки может не прибивать к берегу.

Куршскую косу называют "птичьим мостом", так как по нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в южные и Северную Африку.

Поэтому на косе еще в 1901 году немецкими учеными была образована первая в мире станция кольцевания птиц Vogelwarte Rossitten. В 1956 году работу станции продолжили ученые биостанции Зоологического института Академии наук СССР. Каждый сезон на станции работают орнитологи из многих стран мира.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.