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07.05.19 14:32
Более 1000 км проедут участники автопробега по местам боев советских войск под Калининградом
Как сообщили "Интерфаксу" в региональном отдалении ДОСААФ, в автопробег, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, по дорогам области отправились сразу несколько автомобильных и мотоциклетных колонн, в которых насчитывается несколько десятков единиц техники, в том числе раритетной.
"В общей сложности ветераны, воины-интернационалисты, юнармейцы, кадеты, курсанты, представители военно-патриотических клубов и различных общественных организаций, байкеры и школьники пройдут более 1 тыс. км - практически путь от Калининграда до Москвы", - отметил собеседник агентства.
По пути следования каждая из колонн посетит воинские мемориалы, где пройдут траурные митинги и возложения цветов.
По информации ДОСААФ, за два дня участники патриотического автопробега побывают на 50 воинских мемориалах, где захоронены советские воины, павшие в ходе Восточно-Прусской наступательной операции.
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