Более 1000 км проедут участники автопробега по местам боев советских войск под Калининградом

07.05.19 14:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 мая. Interfax-Russia.ru - Автомобильный пробег по местам боев советских войск в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 1944-1945 годов стартовал в Калининградской области во вторник.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном отдалении ДОСААФ, в автопробег, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, по дорогам области отправились сразу несколько автомобильных и мотоциклетных колонн, в которых насчитывается несколько десятков единиц техники, в том числе раритетной.

"В общей сложности ветераны, воины-интернационалисты, юнармейцы, кадеты, курсанты, представители военно-патриотических клубов и различных общественных организаций, байкеры и школьники пройдут более 1 тыс. км - практически путь от Калининграда до Москвы", - отметил собеседник агентства.

По пути следования каждая из колонн посетит воинские мемориалы, где пройдут траурные митинги и возложения цветов.

По информации ДОСААФ, за два дня участники патриотического автопробега побывают на 50 воинских мемориалах, где захоронены советские воины, павшие в ходе Восточно-Прусской наступательной операции.