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07.05.19 14:36

Правила признания человека инвалидом в России будут упрощены

© РИА Новости. Владимир Астапкович
7 мая. Interfax-Russia.ru - Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.

"В ближайшее время выйдет документ - я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом (...) Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования. Это очень важное решение, и мы поэтапно будем переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются", - сказал Д.Медведев во вторник на заседании правительства РФ.

По его словам, это делается для того, чтобы было проще инвалидам, и им не надо будет ходить по инстанциям, оформлять, "какие-то дополнительные бумаги собирать, все можно было бы делать через портал государственных услуг".

Д.Медведев сообщил, что на заседании правительства предлагается обсудить ряд вопросов, касающихся доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, усиления государственного контроля в этой сфере.

Премьер напомнил, что в России с 2011 года действует госпрограмма, которая продлена до 2025 года.

"Уже сделали определенные шаги, чтобы люди с инвалидностью не испытывали трудностей, когда выходят на улицу, садятся в транспорт, заходят в магазин, поликлинику. Но сделано далеко не все - в целом ряде случаев эти меры не работают", - заявил Д.Медведев.

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