Матпомощь пострадавшим в катастрофе SSJ-100 должна дойти без задержек - премьер

07.05.19 14:40

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы вся необходимая помощь была оказана пострадавшим и семьям погибших в катастрофе Superjet 100 в Шереметьево незамедлительно.

"Нужно сделать так, чтобы все эти выплаты, о которых вы сказали и по которым принято решение, максимально быстро дошли до их получателей", - сказал Д.Медведев на заседании правительства во вторник, обращаясь главе Минтранса Евгению Дитриху.

Он отметил, что есть целый ряд нюансов и организационного и правового характера, связанных с проведением следствия и целого ряда других процедур.

"Но нужно так организовать все, чтобы это было сделано практически без задержек", - подчеркнул премьер.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.