Семьи девяти жертв катастрофы SSJ-100 получат страховую выплату в 1 млн рублей из ФСС

07.05.19 15:28

© РИА Новости. Максим Блинов

7 мая. Interfax-Russia.ru - 13 человек на борту сгоревшего лайнера SSJ-100 в столичном аэропорту "Шереметьево" находились при исполнении трудовых обязанностей, девять из них погибли, сообщает пресс-служба Минтруда.

"По информации Роструда и Фонда социального страхования, при исполнении трудовых обязанностей погибли девять человек и пострадали четыре человека", - цитируют в пресс-службе Минтруда главу ведомства Максима Топилина.

Отмечается, что семьи погибших получат единовременную страховую выплату в размере 1 млн рублей. Пострадавшие также получат выплату индивидуального объема. Кроме того, детям, пожилым родственникам и другим лицам на иждивении погибших будут назначены ежемесячные страховые выплаты в индивидуальном размере.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством о социальном страховании от несчастных случаев на производстве предусмотрена единовременная страховая выплата в размере 1 млн рублей супруге и несовершеннолетним детям погибших (в равных долях), а также ежемесячная страховая выплата лицам на иждивении застрахованных, максимальный размер такой выплаты - 77283, 86 рубля.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.