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07.05.19 15:01
Спрос на авиабилеты в Мурманск после катастрофы SSJ-100 обвалился на 54%
"Спрос на авиабилеты по России в целом в понедельник, 6 мая, снизился на 19% относительно 29 апреля. Если рассматривать только рейсы в Мурманск, то количество бронирований сократилось на 54%", - сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса Янис Дзенис.
Он добавил, что путешественники также на 18% меньше бронировали рейсы авиакомпании "Аэрофлот". Ранее пользователи социальных сетей сообщали, что в кассах аэропорта выстроились очереди из людей, сдающих авиабилеты после ЧП в "Шереметьево". В "Аэрофлоте" отказались комментировать эти сообщения.
Вечером 5 мая молния ударила в самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из аэропорта "Шереметьево" в Мурманск. Из-за технических проблем лайнер вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку с полными баками топлива и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Из-за пожара погиб 41 человек.
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Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
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Interfax-Russia.ru – Самолет Superjet жестко приземлился в "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек. Эксперты считают, что причиной ЧП мог стать непрофессионализм экипажа или погодные условия.
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