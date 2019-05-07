Мать погибшего в SSJ-100 просит СК возбудить дело о халатности сотрудников "Шереметьево"

07.05.19 15:26

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Мама одного из погибших в аварии Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" попросила Следственный комитет приостановить деятельность аэропорта и возбудить уголовные дела о нарушении пожарной безопасности и халатности, сообщил "Интерфаксу" адвокат заявительницы Игорь Трунов.

"Мы считаем, что должностные лица международного аэропорта "Шереметьево" не исполнили свои обязанности по обеспечению безопасности полетов, а аварийно-спасательные службы оказались не готовы к приему судна и не предприняли адекватных мер по спасению пассажиров", - сказал И.Трунов агентству во вторник.

"На имя председателя Следственного комитета России направлено заявление, в котором мы просим провести проверку по нашим доводам, приостановить деятельность международного аэропорта "Шереметьево", обязать эксплуатантов провести проверку всех самолетов Sukhoi Superjet-100-95B согласно Директиве летной годности по техническому решению, а также возбудить дела и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности по ряду статей Уголовного кодекса", - пояснил адвокат.

И.Трунов уточнил, что речь идет о ч. 3 ст. 219 УК РФ, ч. 3 ст. 263 УК РФ, ч. 4 ст. 263.1 УК РФ и ч. 3 ст. 293 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности; нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена; нарушение требований в области транспортной безопасности; халатность).

Комментариями СКР и "Шереметьево" по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Погиб 41 человек.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц в настоящее время расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СКР.