"РусЛайн" в июне начнет летать в Ярославль из Симферополя и Сочи

07.05.19 15:32

© РИА Новости. Игорь Зарембо

7 мая. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "РусЛайн" начнет выполнять рейсы в Ярославль из Сочи с 1 июня 2019 года, из Симферополя - со 2 июня, говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться по одному разу в неделю: из Сочи - по субботам, из Симферополя - по воскресеньям.

Из Сочи в Ярославль вылет запланирован на 15:15, обратно - на 18:30.

Из Симферополя в Ярославль рейсы будут осуществляться в 10:30, в обратном направлении - в 14:25.

Полеты будут выполняться до осени: из Сочи - до 14 сентября, из Симферополя - до 22 сентября.

Авиакомпания "РусЛайн" создана в 1997 году, сертификат эксплуатанта получила в 2003 году, выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров.