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07.05.19 15:42

Суд продлил до 13 июня арест экс-главе Серпуховского района Шестуну

© РИА Новости. Евгений Биятов
7 мая. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы до 13 июня оставил под стражей бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в коррупции.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Шестуна до 13 июня 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Таким образом, к указанному времени А.Шестун будет находиться под арестом уже год.

Бывший глава Серпуховского района был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) летом 2018 года.

Позднее следствие переквалифицировало действия чиновника на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах А.Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому уголовному делу признана администрация Серпуховского округа.

В начале 2019 года А.Шестуну было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что глава одного из департаментов района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала ему взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

А.Шестун отвергает все обвинения и называл дело заказным и политически мотивированным.

Весной 2019 года Красногорский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к А.Шестуну и еще 35 соответчикам - физическим и юридическим лицам, в котором ведомство просило изъять в доход государства их имущество на 2,5 млрд рублей, поскольку они не смогли представить доказательства легальности происхождения активов.

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