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07.05.19 15:47

В Ингушетии закрыли 90 сайтов со способами хищения энергоресурсов

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
7 мая. Interfax-Russia.ru - Малгобекский городской суд в Ингушетии вынес приговор по административные искам прокуратуры о блокировке сайтов, где предлагалось купить приборы, позволяющие останавливать работу счетчика без прекращения подачи электроэнергии, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В ходе осуществления мониторинга интернета выявлено 90 сайтов, на которых размещена информация о способах хищения энергоресурсов. При этом вход на сайты является свободным и не требуется регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничений на передачу, копирование и распространение информации с сайтов не было.

Безучетное потребление коммунальных ресурсов и различные формы проявления подобных действий запрещены под угрозой наказания статьей 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа).

В суд были направлены 90 административных исковых заявлений о признании информации на указанных интернет-ресурсах запрещенной к распространению. Иски рассмотрены и удовлетворены. Доступ к ним ограничен.

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