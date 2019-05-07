Три вулкана: инвестор "Розы Хутор" построит туристический парк на Камчатке
  
Неверные действия: ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ
   
Взрыв на заводе: три человека погибли во время ремонтных работ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
07.05.19 16:05

СКР: "грязную" нефть добавляли в "Дружбу", чтобы скрыть хищения

© РИА Новости. Михаил Вознесенский
7 мая. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет РФ подтверждает арест четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", еще двое фигурантов объявлены в розыск.

"В настоящее время в отношении четверых подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых находятся в розыске", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, "в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".

По данным следствия, шесть участников организованного преступного сообщества (ОПС) похитили нефть из трубопровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей, сказала С.Петренко.

"По версии следствия, с августа 2018 по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона рублей", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".

Ранее Самарский районный суд арестовал на два месяца четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

"Судом 2 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баландина Сергея Владимировича, Балабай Светланы Николаевны, Хуснутдинова Рустама Юнусовича и Жоголева Владимира Александровича на срок до 29 июня", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Всем им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.215.3 УК РФ (Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору).

В суде уточнили, что трое из арестованных уже обжаловали свои аресты.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.05.19 17:18
Адвокат потерпевшего по делу об аварии SSJ-100 просит СК возбудить дело о халатности сотрудников "Шереметьево"
.
  07.05.19 16:53
Катастрофу SSJ в "Шереметьево" могли спровоцировать действия пилотов после отказа оборудования
.
  07.05.19 15:26
Мать погибшего в SSJ-100 просит СК возбудить дело о халатности сотрудников "Шереметьево"
.
  07.05.19 14:56
В Москве установлен новый в этом году температурный рекорд
.
  07.05.19 14:14
Полевые кухни развернут по маршруту "Бессмертного полка" в Москве
.
  07.05.19 11:52
Генералу Дрыманову предъявлено окончательное обвинение в коррупции
.
  07.05.19 11:33
Дождь пройдет перед парадом на Красной площади
.
  07.05.19 10:22
Движение в центре Москвы ограничено из-за генеральной репетиции парада
.
  07.05.19 09:36
Двух пациентов из сгоревшего в "Шереметьево" самолета могут выписать через 10 дней
.
  07.05.19 09:32
Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket