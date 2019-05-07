СКР: "грязную" нефть добавляли в "Дружбу", чтобы скрыть хищения

07.05.19 16:05

© РИА Новости. Михаил Вознесенский

7 мая. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет РФ подтверждает арест четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", еще двое фигурантов объявлены в розыск.

"В настоящее время в отношении четверых подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых находятся в розыске", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, "в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".

По данным следствия, шесть участников организованного преступного сообщества (ОПС) похитили нефть из трубопровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей, сказала С.Петренко.

"По версии следствия, с августа 2018 по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона рублей", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".

Ранее Самарский районный суд арестовал на два месяца четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

"Судом 2 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баландина Сергея Владимировича, Балабай Светланы Николаевны, Хуснутдинова Рустама Юнусовича и Жоголева Владимира Александровича на срок до 29 июня", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Всем им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.215.3 УК РФ (Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору).

В суде уточнили, что трое из арестованных уже обжаловали свои аресты.