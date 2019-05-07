Кемеровская область до лета 2020г намерена приобрести 131 автобус за 681,4 млн руб

07.05.19 16:06

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru - Департамент транспорта и связи Кемеровской области ищет поставщика услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение 131 автобуса, сообщается в материалах на портале госзакупок.

Соответствующий аукцион назначен на 20 мая, начальная (максимальная) цена контракта составляет 681,367 млн рублей.

Речь идет об автобусах в пригородном (88 штук), междугороднем (28 штук) и городском (15 штук) исполнении большого, среднего и малого классов вместимости. Предполагается, что 90 автобусов из 131 буду оснащены дизельными двигателями, 35 - бензиновыми, 6 будут работать на метане.

Первую партию в 70 автобусов (35 бензиновых и 35 дизельных) необходимо поставить в июле 2019 года, еще 48 (в том числе 6 на метане) - в октябре 2019 года, оставшиеся 13 - в марте 2020 года. Автобусы должны быть произведены не ранее 2019 года, в числе закупаемых марок перечислены по две модификации ПАЗа и VOLGABUS, а также 3 модификации НЕФАЗа.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 мая