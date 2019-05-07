|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.05.19 16:06
Кемеровская область до лета 2020г намерена приобрести 131 автобус за 681,4 млн руб
Соответствующий аукцион назначен на 20 мая, начальная (максимальная) цена контракта составляет 681,367 млн рублей.
Речь идет об автобусах в пригородном (88 штук), междугороднем (28 штук) и городском (15 штук) исполнении большого, среднего и малого классов вместимости. Предполагается, что 90 автобусов из 131 буду оснащены дизельными двигателями, 35 - бензиновыми, 6 будут работать на метане.
Первую партию в 70 автобусов (35 бензиновых и 35 дизельных) необходимо поставить в июле 2019 года, еще 48 (в том числе 6 на метане) - в октябре 2019 года, оставшиеся 13 - в марте 2020 года. Автобусы должны быть произведены не ранее 2019 года, в числе закупаемых марок перечислены по две модификации ПАЗа и VOLGABUS, а также 3 модификации НЕФАЗа.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 мая
|
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Самолет Superjet жестко приземлился в "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек. Эксперты считают, что причиной ЧП мог стать непрофессионализм экипажа или погодные условия.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket