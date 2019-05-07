Суд оставил без рассмотрения иск "Цимлянских вин" к структуре основателя "Евродона" на 80 млн рублей

07.05.19 16:16

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Ростовской области оставил без рассмотрения иск находящегося с февраля в процедуре внешнего управления ОАО "Цимлянские вина" о взыскании с ООО "Мишель Алко" (Ростовская область, принадлежит бывшему гендиректору и основателю агрохолдинга "Евродон" Вадиму Ванееву) задолженности в размере 79,576 млн рублей, говорится в материалах суда.

Данное решение суд принял в связи с введением в отношении "Мишель Алко" конкурсного производства.

"Поскольку конкурсное производство в отношении ответчика открыто 23 апреля 2019 года, то есть до принятия решения суда по существу по данному делу, заявленные требования ОАО "Цимлянские вина" подлежат рассмотрению в деле о банкротстве", - говорится в определении суда.

Как сообщалось ранее, "Цимлянские вина" обратились в суд в декабре прошлого года с иском о взыскании с "Мишель Алко" задолженности в размере 79,576 млн рублей. В том числе 50,459 млн рублей составляет задолженность по договору поставки алкогольной продукции от 27 апреля 2011 года, 29,118 млн рублей - неустойка за период просрочки с 28 декабря 2017 года по 26 ноября 2018 года. Суд принял иск в производство 5 января 2019 года.

В апреле текущего года Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении "Мишель-Алко" конкурсное производство сроком на полгода по иску ООО "Старооскольский ликеро-водочный завод "Люкс" (Белгородская область) и включил его требование в размере 408 тыс. рублей в третью очередь реестра требований кредиторов "Мишель-Алко".

Как говорилось в решении суда, ООО "Мишель-Алко" не имеет возможности продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность ввиду отсутствия имущества и денежных средств в размере, достаточном для расчета со всеми кредиторами, а его единственным участником В.Ванеевым было принято решение о добровольной ликвидации.

ООО "Мишель-Алко" являлось крупнейшим в Ростовской области дистрибьютором и логистическим оператором на рынке алкогольных и безалкогольных напитков. Компания покрывала 90% торговых точек региона, ее ассортимент насчитывал более 4 тыс. наименований напитков.

Бизнесмен В.Ванеев является бенефициаром и главой ООО "Мишель-Алко", ранее входившего в созданный им агрохолдинг "Евродон" (некогда крупный российский производитель мяса индейки и утки).

В 2016-2018 годах на предприятиях холдинга были зарегистрированы три вспышки гриппа птиц. В общей сложности было уничтожено несколько сотен тысяч птиц, ущерб компании достиг почти 3 млрд рублей. В результате у компании начались финансовые трудности, в том числе "Евродон" столкнулся с проблемами при обслуживании займов основного кредитора - ВЭБа. В январе 2019 года "Евродон" сообщил еще о двух вспышках гриппа птиц.

В августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ капитала". По данным ВЭБа, на декабрь 2018 года задолженность "Евродона" перед банком составляла 37 млрд рублей.

Во второй половине прошлого года руководство предприятиями "Евродона" фактически перешло к ВЭБу. При этом В.Ванеев продолжает контролировать активы в сфере производства мяса утки (ООО "Донстар") и реализации продукции (ООО "ТД "Утолина"). Эти компании выведены из периметра агрохолдинга и ведут бизнес самостоятельно.

В июле 2018 года Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении ОАО "Цимлянские вина" процедуру наблюдения по заявлению ООО "Ростовский комбинат шампанских вин". В феврале 2019 года в отношении предприятия введено внешнее управление. Отчет внешнего управляющего назначен на 4 августа 2020 года. Однако в апреле текущего года замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров сообщал, что "Цимлянские вина" планируют к осени текущего года выйти на объем производства 3 млн бутылок в год.