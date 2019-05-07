Нефть на сумму не менее 1 млн руб. похищена из нефтепровода "Дружба" - СКР

07.05.19 16:24

© РИА Новости. Егор Еремов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Шесть участников организованного преступного сообщества (ОПС) похитили нефть из трубопровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей, заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"По версии следствия, с августа 2018 по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона рублей", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".

Ранее в Самарском районном суде Самары "Интерфаксу" сообщили, что С.Балабай, Р.Хуснутдинов, В.Жоголев и С.Баландин 2 мая по ходатайству следствия были заключены под стражу до 29 июня.

В СКР уточнили, что расследование ведется по признакам состава преступления, предусмотренного пп. "а, б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ст. 158 УК РФ (кража).

Следствие считает, что "в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".

По данным следствия, загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода, в результате чего 8 резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное для эксплуатации состояние.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Нефтеперевалка" зарегистрировано в Самарской области, генеральным директором и бенефициаром компании является Светлана Балабай.

Как сообщалось, проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту". "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу. "Транснефть" заявила об умышленном загрязнении и в частности назвала "Самаратранснефть-Терминала" причастным к этому процессу.

В конце апреля в ООО "Самаратранснефть-Терминал" (СТНТ) заявили, что не имеют отношения к загрязнению нефти в трубопроводе "Дружба", так как в 2017 году терминал был продан ООО "Нефтеперевалка". "Какие-либо коммерческие отношения между ООО "Нефтеперевалка" и СТНТ в настоящий момент отсутствуют. СТНТ является нефтеперерабатывающим заводом. То есть является потребителем нефти и не может иметь отношения к сдачи нефти в трубопровод. Более того, в настоящий момент на территории СТНТ отсутствуют какие-либо подключения к трубопроводу "Транснефть", - заявил 29 апреля генеральный директор СТНТ Антон Томилов.

Он подчеркнул, что терминал, который ранее указала "Транснефть" в качестве узла учета, через который попала некондиционная нефть, находится вне территории завода. А.Томилов сообщил, что заявление "Транснефти" (MOEX: TRNF) является некорректным и наносит урон деловой репутации СТНТ. В связи с этим СТНТ намерен обратиться в суд. "Также СТНТ обращается к "Транснефти" с настоятельной просьбой скорректировать заявление и назвать настоящего виновника и корректного владельца терминала по приемке нефти", - говорит А.Томилов.

"Самаратранснефть-Терминал" является основным производственным активом московской ГК "Петронефть". Номере телефона, указанный в "СПАРКе" для этих двух организаций, совпадает.

В январе 2019 года сообщалось, что ГК "Петронефть" сменило владельцев. Теперь по 33% группы принадлежит компаниям "Рид" Сергея Суслова, "Спецресурс-Сервис" Александра Соловьева и "Даматриа" Андрея Рябкова. При этом доли всех трех новых акционеров находятся в залоге у Абсолют банка (владеет оставшимся 1% компании) и УК "Трансфингруп" (структура НПФ "Благосостояние"). Ранее владельцем 99% компании был Роман Трушев. В конце февраля Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру наблюдения в отношении "Самаратранснефть-Терминала" по иску Абсолют банка.

Основным производственным активом "Самаратранснефть-Терминал" является НПЗ в Волжском районе Самарской области, в 2,3 км восточнее села Николаевка мощностью 250 тыс. тонн.