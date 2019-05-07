Катастрофу SSJ в "Шереметьево" могли спровоцировать действия пилотов после отказа оборудования

07.05.19 16:53

© РИА Новости. Павел Львов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Скачок напряжения при попадании в грозовой фронт и, предположительно, неоправданные действия пилотов могли в комплексе спровоцировать катастрофу самолета Superjet-100 в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ходом расследования.

По его словам, первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета уже скопированы и анализируются.

"Исходя из полученных данных, после взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. Одновременно, предположительно, в генераторе произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем самолета", - сказал источник.

Затем экипаж запросил возврат на аэродром вылета и приступил к вынужденной посадке.

"Однако логику отдельных действий пилотов пока понять не удается. Так, при подходе к полосе самолет начал проваливаться под глиссаду, а экипаж стал по неустановленной причине увеличивать скорость. В результате они приземлились ближе к середине полосы с повышенной скоростью", - сказал источник.

В то же время Министр транспорта РФ Евгений Дитрих попросит президента страны наградить бортпроводников аварийного самолета Superjet, сообщил журналистам представитель пресс-службы Минтранса РФ.

"В связи с катастрофой самолёта Sukhoi Superjet 100, произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту "Шереметьево", министр транспорта РФ Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводников ПАО "Аэрофлот", - сказал собеседник агентства.

В том числе, предлагается наградить 21-летнего Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно).

Также, в Минтрансе считают достойными наград бортпроводниц Татьяны Касаткиной и Ксении Фогель государственными наградами за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.