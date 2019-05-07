Неверные действия: ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ
  
Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарной выдаче паспортов жителям Донбасса
   
Новые пошлины: к покупкам россиян в зарубежных интернет-магазинах могут добавить 15% пошлины
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
07.05.19 16:47

Системы аварийного Superjet отказали после скачка напряжения из-за грозы, есть вопросы к пилотам - источник

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
Interfax-Russia.ru - Скачок напряжения при попадании в грозовой фронт и, предположительно, неоправданные действия пилотов могли в комплексе спровоцировать катастрофу самолета Superjet-100 в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

По его словам, первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета уже скопированы и анализируются.

"Исходя из полученных данных, после взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. Одновременно, предположительно, в генераторе произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем самолета", - сказал источник.

Затем экипаж запросил возврат на аэродром вылета и приступил к вынужденной посадке.

"Однако логику отдельных действий пилотов пока понять не удается. Так, при подходе к полосе самолет начал проваливаться под глиссаду, а экипаж стал по неустановленной причине увеличивать скорость. В результате они приземлились ближе к середине полосы с повышенной скоростью", - сказал источник.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск самолет Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки, сказал источник "Интерфакса".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.05.19 17:18
Адвокат потерпевшего по делу об аварии SSJ-100 просит СК возбудить дело о халатности сотрудников "Шереметьево"
.
  07.05.19 16:53
Катастрофу SSJ в "Шереметьево" могли спровоцировать действия пилотов после отказа оборудования
.
  07.05.19 15:26
Мать погибшего в SSJ-100 просит СК возбудить дело о халатности сотрудников "Шереметьево"
.
  07.05.19 14:56
В Москве установлен новый в этом году температурный рекорд
.
  07.05.19 14:14
Полевые кухни развернут по маршруту "Бессмертного полка" в Москве
.
  07.05.19 11:52
Генералу Дрыманову предъявлено окончательное обвинение в коррупции
.
  07.05.19 11:33
Дождь пройдет перед парадом на Красной площади
.
  07.05.19 10:22
Движение в центре Москвы ограничено из-за генеральной репетиции парада
.
  07.05.19 09:36
Двух пациентов из сгоревшего в "Шереметьево" самолета могут выписать через 10 дней
.
  07.05.19 09:32
Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket