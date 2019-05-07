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Около 20 исторических объектов отреставрируют к 500-летию Тульского кремля

© РИА Новости. Сергей Пятаков
7 мая. Interfax-Russia.ru - В Тульской области запланирован ремонт и реставрация объектов культурного наследия и зданий учреждений культуры, благоустройство территорий исторических центров малых городов в рамках подготовки и проведения празднования в 2020 году 500-летия Тульского кремля, сообщила министр культуры региона Татьяна Рыбкина на совещании в облправительстве во вторник.

"В этом году будут проведены реставрационные работы на пяти объектах в малых исторических городах - Чекалине, Белеве и Одоеве. Также планируется выделение средств на разработку проектов реставрации и музеефикацию объектов в Белевском, Одоевском, Суворовском и Дубенском районах", - приводит пресс-служба правительства региона слова Т.Рыбкиной.

Также будут завершены работы в Доме купца Пряничникова в Крапивне, а в усадьбе Мосоловых в Дубне - сформирована концепция музея. Уже разработаны и утверждены концепции создания новых экспозиций во Въездной башне в Богородицке и музея декоративно-прикладного искусства на улице Металлистов в Туле.

"В перечне дополнительных мероприятий на 2019-2020 годы - реставрация еще 14 объектов. Выделено дополнительное финансирование, которое позволит провести все работы в срок и в полном объеме", - подчеркнула Т.Рыбкина.

Министр отметила, что на проведение мероприятий по празднованию 500-летия Тульского кремля в нынешнем году выделено 212 млн рублей. Запланировано проведение двух научных форумов, крупных выставок, издание сборников статей, книги-альбома "Тульский кремль", краеведческого сборника.

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу князя Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства. Каменный кремль имеет вид правильного прямоугольника с девятью башнями. Высота стен составляет около 10 м, толщина - 2,8-3,2 м. Протяженность стен кремля составляет 1066,5 м, общая площадь кремля - 6 га.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

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