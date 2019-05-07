Три вулкана: инвестор "Розы Хутор" построит туристический парк на Камчатке
  
Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарной выдаче паспортов жителям Донбасса
   
Взрыв на заводе: три человека погибли во время ремонтных работ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
07.05.19 16:54

Свердловская область до 2020 года ожидает подписания концессии на два завода по сортировке ТКО на 7 млрд рублей

© РИА Новости. Михаил Мокрушин
7 мая. Interfax-Russia.ru - Строительство двух мусоросортировочных заводов общей стоимостью 7 млрд рублей планируется в Екатеринбурге в рамках концессии, соответствующее соглашение может быть заключено до конца 2019 года, сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов журналистам во вторник.

"Мы ожидаем, что концессионер выйдет (в первом полугодии 2019 года - ИФ) с инициативной концессией на строительство двух заводов", - сказал Н.Смирнов, не уточнив, кто выступит концессионером.

Министр напомнил, что всего в регионе ожидается строительство 12 мусоросортировочных комплексов, которые закроют 100% потребности области в переработке мусора.

Министр напомнил, что из 12 объектов инвесторы уже найдены для большинства.

По словам Н.Смирнова, в частности, помимо 7 млрд рублей в создание сортировочных мощностей в Екатеринбурге, инвесторы готовы вложить порядка 1,5-2 млрд рублей в проект в Краснотурьинске, около 2 млрд рублей - в проект в Первоуральске. Источник инвестиций определен для проекта в Новоуральске (бюджетные средства) и Качканаре. Еще один мусоросортировочный завод предполагается построить в Байкаловском районе или Талице.

Кроме того заключено два концессионных соглашения. Как сообщалось, АО "Облкоммунэнерго" построит по концессии комплекс в Нижнем Тагиле, вложит в проект около 4 млрд рублей.

Другой мусоросортировочный комплекс по концессии намерен построить регоператор в Западной зоне Свердловской области - "ТБО "Экосервис". Представитель компании Анна Распопова сообщила агентству "Интерфакс-Урал", что соответствующее соглашение было заключено с городской администрацией. Строительство планируется начать во второй половине текущего года и завершить к концу 2021 года. Мощность комплекса составит 100 тыс. тонн в год, размер вложений, прописанный в концессии, - 1 млрд рублей.

Также сообщалось, что инвестиции в строительство 12 комплексов оцениваются в 20 млрд рублей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.05.19 17:18
Адвокат потерпевшего по делу об аварии SSJ-100 просит СК возбудить дело о халатности сотрудников "Шереметьево"
.
  07.05.19 16:53
Катастрофу SSJ в "Шереметьево" могли спровоцировать действия пилотов после отказа оборудования
.
  07.05.19 15:26
Мать погибшего в SSJ-100 просит СК возбудить дело о халатности сотрудников "Шереметьево"
.
  07.05.19 14:56
В Москве установлен новый в этом году температурный рекорд
.
  07.05.19 14:14
Полевые кухни развернут по маршруту "Бессмертного полка" в Москве
.
  07.05.19 11:52
Генералу Дрыманову предъявлено окончательное обвинение в коррупции
.
  07.05.19 11:33
Дождь пройдет перед парадом на Красной площади
.
  07.05.19 10:22
Движение в центре Москвы ограничено из-за генеральной репетиции парада
.
  07.05.19 09:36
Двух пациентов из сгоревшего в "Шереметьево" самолета могут выписать через 10 дней
.
  07.05.19 09:32
Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket