Свердловская область до 2020 года ожидает подписания концессии на два завода по сортировке ТКО на 7 млрд рублей

07.05.19 16:54

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

7 мая. Interfax-Russia.ru - Строительство двух мусоросортировочных заводов общей стоимостью 7 млрд рублей планируется в Екатеринбурге в рамках концессии, соответствующее соглашение может быть заключено до конца 2019 года, сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов журналистам во вторник.

"Мы ожидаем, что концессионер выйдет (в первом полугодии 2019 года - ИФ) с инициативной концессией на строительство двух заводов", - сказал Н.Смирнов, не уточнив, кто выступит концессионером.

Министр напомнил, что всего в регионе ожидается строительство 12 мусоросортировочных комплексов, которые закроют 100% потребности области в переработке мусора.

Министр напомнил, что из 12 объектов инвесторы уже найдены для большинства.

По словам Н.Смирнова, в частности, помимо 7 млрд рублей в создание сортировочных мощностей в Екатеринбурге, инвесторы готовы вложить порядка 1,5-2 млрд рублей в проект в Краснотурьинске, около 2 млрд рублей - в проект в Первоуральске. Источник инвестиций определен для проекта в Новоуральске (бюджетные средства) и Качканаре. Еще один мусоросортировочный завод предполагается построить в Байкаловском районе или Талице.

Кроме того заключено два концессионных соглашения. Как сообщалось, АО "Облкоммунэнерго" построит по концессии комплекс в Нижнем Тагиле, вложит в проект около 4 млрд рублей.

Другой мусоросортировочный комплекс по концессии намерен построить регоператор в Западной зоне Свердловской области - "ТБО "Экосервис". Представитель компании Анна Распопова сообщила агентству "Интерфакс-Урал", что соответствующее соглашение было заключено с городской администрацией. Строительство планируется начать во второй половине текущего года и завершить к концу 2021 года. Мощность комплекса составит 100 тыс. тонн в год, размер вложений, прописанный в концессии, - 1 млрд рублей.

Также сообщалось, что инвестиции в строительство 12 комплексов оцениваются в 20 млрд рублей.