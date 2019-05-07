Волгоградский "Мегамикс" намерен обанкротить некогда крупнейшего в РФ производителя мяса утки

07.05.19 16:59

© РИА Новости. Александр Кондратюк

Interfax-Russia.ru - ООО "Мегамикс" (Волгоград) намерено подать в арбитражный суд Ростовской области заявление о признании банкротом ООО "Донстар" - некогда крупнейшего в РФ производителя мяса утки (принадлежит основателю ГК "Евродон" Вадиму Ванееву), следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Согласно картотеке арбитражных дел, в марте 2019 года Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о взыскании с "Донстара" в пользу "Мегамикса" 8,8 млн рублей задолженности и неустойки по договору поставки от марта 2018 года.

Кроме того волгоградская компания подала заявление о вступлении в дело о банкротстве "Донстара", которое этот же суд в настоящее время рассматривает по заявлению ООО "Ростспецкомплект" (Ростов-на-Дону).

Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года "Донстар" подавал в Арбитражный суд Ростовской области иск о самобанкротстве в связи с наличием задолженности в размере 824 млн 649,5 тыс. рублей. однако уже в марте компания отказалась от своего заявления.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Мегамикс" занимается производством кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Два производственных комплекса компании общей мощностью 180 тыс. тонн премиксов в год расположены в Волгограде и Липецкой области.

В 2017 году "Мегамикс" получил выручку в размере 7,7 млрд рублей (рост на 8,4% к уровню 2016 года) и 320,1 млн рублей чистой прибыли (рост в 1,6 раза).

"Донстар" выпускает продукцию под торговой маркой "Утолина". Агрокомплекс построен в Миллеровском районе Ростовской области. В его состав входят 24 птичника для родительского стада и 60 птичников для коммерческого стада, инкубаторий, комбикормовый и мясоперерабатывающие заводы. Объем инвестиций в проект создания производства утиного мяса в регионе составил 7 млрд рублей. Источники финансирования - кредитные средства Россельхозбанка.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2017 году "Донстар" получил выручку в размере 2,9 млрд рублей (снижение на 12,7% к уровню 2016 года) и 140,3 млн рублей чистого убытка против 9,3 млн рублей чистой прибыли в 2016 году.

Бизнесмен В.Ванеев является бенефициаром и главой ООО "Донстар", ООО "Мишель-Алко" и ООО "ТД Утолина". Ранее они входили в созданный им агрохолдинг "Евродон" (крупный российский производитель мяса индейки и утки).

В 2016-2018 годах на предприятиях холдинга были зарегистрированы три вспышки гриппа птиц. В общей сложности было уничтожено несколько сотен тысяч птиц, ущерб компании достиг почти 3 млрд рублей. В результате у компании начались финансовые трудности, в том числе, "Евродон" столкнулся с проблемами при обслуживании займов основного кредитора - ВЭБа. В январе 2019 года "Евродон" сообщил еще о двух вспышках гриппа птиц.

В августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ капитала". По данным ВЭБа, на декабрь 2018 года задолженность "Евродона" перед банком составляла 37 млрд рублей.

Во второй половине прошлого года руководство предприятиями "Евродона" фактически перешло к ВЭБу. При этом В.Ванеев продолжает контролировать активы в сфере производства мяса утки (ООО "Донстар") и реализации продукции (ООО "ТД "Утолина"). Эти компании выведены из периметра агрохолдинга и ведут бизнес самостоятельно.