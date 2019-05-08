Лесные пожары отступили от Сибири и ДФО, но активизировались в западной части России

08.05.19 06:18

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Общая площадь контролируемых пожаров на землях лесного фонда за минувшие сутки уменьшилась до 52,4 тыс. га за счет улучшения обстановки в Забайкалье и на Дальнем Востоке, следует из официальной сводки ФБУ "Авиалесоохрана".

За прошедшие сутки в регионах страны удалось ликвидировать 248 лесных пожаров на площади 39,7 тыс. га. Работы по активному тушению продолжаются на 100 горящих участках, говорится в сводке.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Курганской и Иркутской областях. В Курганской области отмечено пять природных очагов общей площадью 13,5 тыс. га. В Иркутской области 27 лесных пожаров охватили 13,1 тыс. га, что в 2,5 раза больше, чем сутками ранее.

Стабилизировалась обстановка в Амурской области, где горит шесть участков земель лесного фонда на площади 10,8 тыс. га. В Забайкалье 11 пожаров на 9,1 тыс. га, это в три раза меньше, чем по данным на утро вторника.

В Красноярском крае 24 возгорания (1,6 тыс. га), в Бурятии пять очагов (1,4 тыс. га), четыре пожара в республике Тыва (1 тыс. га), два лесных участка горят в Челябинской области (725 га), один пожар в Свердловской области (385 га) и пять очагов в Башкортостане (137 га). Менее сотни гектаров горит в Тюменской и Томской областях, в Пермском крае, в Хакасии.

Борьба с огнем идет в Тункинском национальном парке (248 га) в Бурятии, особо охраняемая территория "Заповедное Прибайкалье" (7 га) в Иркутской области, а также Тебердинский государственном природном биосферном заповеднике (1 га) в Карачаево-Черкесской республике.

Также в Иркутской области горит Ангарский городской лесхоз.

На тушении пожаров в России задействовано 6 тыс. человек, 1,5 тыс. единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении - 65 воздушных судов.