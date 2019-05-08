Особый противопожарный режим введен в трех районах Сахалина и в Южно-Сахалинске

08.05.19 06:43

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Особый противопожарный режим действует в настоящее время в трех районах Сахалина и в Южно-Сахалинске в связи с участившимися возгораниями сухой травы, сообщила в среду на пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора Сахалинской области по пожарному надзору Ирина Тыльная.

"Введен особый противопожарный режим - в Южно-Сахалинском городском округе, в Корсаковском, Анивском и Томаринском районах. В Южно-Сахалинске этот режим действует с конца апреля и продлен по 12 мая включительно. Запрещено пользоваться открытым огнем в период действия особого противопожарного режима", - подчеркнула она.

По ее словам, в регионе складывается "очень серьезная ситуация с пожарами". Пожароопасный сезон из-за бесснежной зимы начался в этом году на 2 недели раньше обычного - с 15 апреля. С начала года в регионе зарегистрировано 1,3 тыс. пожаров, из них 779 пожаров произошли с 30 апреля по 6 мая, в 773 случаях горела сухая трава, мусор, бесхозные строения.