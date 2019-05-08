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08.05.19 06:43
Особый противопожарный режим введен в трех районах Сахалина и в Южно-Сахалинске
"Введен особый противопожарный режим - в Южно-Сахалинском городском округе, в Корсаковском, Анивском и Томаринском районах. В Южно-Сахалинске этот режим действует с конца апреля и продлен по 12 мая включительно. Запрещено пользоваться открытым огнем в период действия особого противопожарного режима", - подчеркнула она.
По ее словам, в регионе складывается "очень серьезная ситуация с пожарами". Пожароопасный сезон из-за бесснежной зимы начался в этом году на 2 недели раньше обычного - с 15 апреля. С начала года в регионе зарегистрировано 1,3 тыс. пожаров, из них 779 пожаров произошли с 30 апреля по 6 мая, в 773 случаях горела сухая трава, мусор, бесхозные строения.
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