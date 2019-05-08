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08.05.19 06:56
В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
"За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 45 лесных пожаров на площади 16 тыс. га. По состоянию на утро среды в лесах действуют 29 пожаров на площади 13 тыс. 113 га, 8 пожаров локализованы на площади 1 тыс. 357 га", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, лесные пожары действуют в центральных и южных районах региона, восемь - в 5-километровой зоне населенных пунктов.
"Это прямая зона риска, так как при порывах ветра создается угроза для населенных пунктов от огня, который не могут сдержать ни реки, ни дороги, ни минерализованные полосы", - уточняется в сообщении.
Так, очаг действует в 5 км от села Александровское (Боханский район), в 2 км от поселка Филипповск, в 3 км от поселка Центральный Хазан, в 4 км от поселка Буря (Зиминский район), в 4 км от поселка Усть-Балей (Иркутский район), в 2 км от поселка Лесной (Нижнеудинский район), в 3 км от поселка Нижняя Гоголевка, в 2 км от поселка Борок (Тайшетский район).
"На защите населенных пунктов круглосуточно находятся подразделения пожарной охраны", - отмечается в сообщении.
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