Крупный торговый центр в Красноярске эвакуирован

08.05.19 07:18

© РИА Новости. Егор Алеев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Торговый центр "Квант" в Красноярске эвакуирован, помещения проверяют кинологи с собакой, сообщает в среду корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с места событий.

Несколько десятков человек сотрудников и посетителей центра вышли на улицу после сигнала тревоги утром, после начала рабочего дня.

"Я пришла на работу, и нас почти сразу же начали эвакуировать, говорят, что поступило сообщение о якобы взрывном устройстве, сейчас в здание зашел кинолог с собакой", - сообщила агентству одна из работниц центра.

В настоящее время здание оцеплено полицией, рядом находится пожарная автоцистерна и автомобиль реанимации.

Правоохранительные органы пока официально не комментируют инцидент.