Работы на руднике в Якутии, откуда были эвакуированы 126 человек, приостановлены до полной дегазации

08.05.19 07:38

© РИА Новости. Игорь Маслов

8 мая. Interfax-Russia.ru - На руднике "Удачный" компании АЛРОСА, откуда были эвакуированы 126 рабочих, система контроля газовой обстановки определила выделение газа метана свыше ПДК, сообщает пресс-служба компании.

"Для обследования шахты и проведения мероприятий по разгазированию в горные выработки рудника были спущены два отделения Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что пострадавших среди персонала нет, никто из рабочих на ухудшение состояния здоровья не жаловался. Все оборудование рудника находится в рабочем состоянии.

"По состоянию на утро 8 мая, специалисты ВГСЧ продолжают работать на руднике, осмотры выработок продолжаются. Пока что в шахту рабочие не спускаются. Работы приостановлены до полной дегазации рудника. Все работники, находящиеся в вынужденном простое, получат выплаты согласно трудовому законодательству", - приводятся в сообщении слова главного инженера АЛРОСА Андрея Черепнова.

Для выяснения причин произошедшего будет создана комиссия.

"Удачный" - крупнейший подземный рудник "АЛРОСА" - расположен в Якутии в Далдын-Алакитском кимберлитовом поле.